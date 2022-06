Scissione 5 Stelle, non solo Conte-Di Maio: i 5 scontri della politica

'Che fai, mi cacci'

E' il 22 aprile 2010 all'Auditorium della Conciliazione, a Roma. La direzione del Popolo delle Libertà passerà alla storia per il durissimo scontro fra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. Le tensioni fra i due, in aperto dissenso su temi rilevanti, si trascinavano da mesi ma in quell'occasione sono esplose pubblicamente, segnando la fine del rapporto tra i due. "Gianfranco, se vuoi fare politica, noi ti accogliamo a braccia aperte: dimettiti, vieni a farla nel partito e non da presidente della Camera!" disse Berlusconi dal palco. La risposta di Fini, in piedi in platea e con il dito a rivolto al Cavaliere fu: "Altrimenti, che fai? Mi cacci?".