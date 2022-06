Omicron 5, Iss: in Italia sale al 34,4%

Omicron 5 avanza. Secondo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dei contagi Covid, la sottovariante Omicron BA.5 di Sars-CoV-2 accelera la sua corsa in Italia. "Considerando la totalità dei sequenziamenti genomici di buona qualità depositati in piattaforma" ICoGen "nelle settimane 22, 23 e 24 del 2022", riferisce l'Istituto superiore di sanità nell'ambito del monitoraggio settimanale sull'andamento di Covid-19, la quota di Omicron 5 è pari al 34,4% nella settimana 24 (quella in corso, dato aggiornato a ieri sera), contro una proporzione del 23,1% nella settimana 23 e del 16,2% nella settimana 22.

Resta indietro, pur crescendo a sua volta, Omicron 4: la quota di BA.4 è pari nella settimana 24 al 18,2%, contro l'11,4% della settimana 23 e l'8,9% della 22.