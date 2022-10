Piazza Affari continua a guadagnare nel giorno della fiducia a Meloni

Nel giorno in cui Giorgia Meloni chiede la fiducia alla Camera dei deputati per il suo nuovo governo, spiegando quale sarà la sua politica economica ed europea nei prossimi anni, Piazza Affari guadagna. Ad incidere positivamente, però, sono per lo più la minore pressione già vista ieri sui titoli di Stato e l’eco della decisione politica del Consiglio europeo sull’energia e il gas. Tuttavia sul mercato Ttf di Amsterdam il metano torna a superare i 100 euro al megawattora, mentre da indiscrezioni giornalistiche traspare la difficoltà per la Commissione europea di mettere effettivamente in pratica le decisioni prese.

In attesa dei conti sulle big tech americane, rimangono poi dei dubbi da parte dagli investitori sulle politiche monetarie delle banche centrali e sulla loro efficacia per contrastare l’inflazione. Le previsioni per l’economia occidentale rimangono negative, ma con qualche segnale leggermente positivo, come un inverno previsto non troppo freddo, opzione che può aiutare con stoccaggi e approvvigionamento energetico. Si indebolisce poi la sterlina su euro e dollaro.

Il Ftse Mib chiude guadagnando l’1,43%, a 22.289,85 punti. Continua a diminuire lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora viaggia attorno ai 220 punti base. In evidenza, sul listino principale di Piazza Affari, le utilities, con A2a (+5,85%) ed Hera (+4,49%), assieme a Saipem (+6,15%). Bene anche Moncler (+6,30%), Azimut (+2,88%), Diasorin (+3,06%), Interpump (+3,24%), Inwit (+2,96%). In fondo, invece, Eni (-0,26%) e Tenaris (-0,76%), con il prezzo del petrolio che scende. Calano anche Leonardo (-0,36%) e Nexi (-1,59%). In parità Iveco (+0%). (in collaborazione con Money.it)