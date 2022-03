Piazza Affari in forte calo, colpa del conflitto e della Bce

Nuova chiusura in netto ribasso per le borse europee, fiaccate dalle notizie in arrivo dal fronte, l’incontro tra il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov, e l'omologo ucraino, Mytro Kuleba, non ha fatto emergere novità di rilievo, e da un atteggiamento valutato da “falco” emerso dal meeting della Banca centrale europea.

Se da un lato l’istituto con sede a Francoforte ha confermato la fine del PEPP (il programma di acquisto per l’emergenza pandemica) nel mese di marzo, dall’altro ha annunciato una contrazione più rapida dell’APP (il programmi di acquisto di titoli pubblici e privati dell'Eurosistema), che potrebbe terminare nel terzo trimestre. Di riflesso, sembrerebbe avvicinarsi anche il primo rialzo dei tassi che avverrà, ha precisato l’istituto guidato da Christine Lagarde, “qualche tempo dopo” la fine dello shopping di titoli.

La prospettiva di una stretta sui tassi ha favorito la crescita dello spread Btp-Bund, salito del 13,7% a 164 punti base. A Piazza Affari il nostro Ftse Mib ha chiuso gli scambi a 22.886,69 punti, -4,2% rispetto al dato precedente. Sul paniere delle blue chip spiccano le forti vendite sulle azioni Azimut (-11,04%), su UniCredit (-7,17%), su Intesa Sanpaolo (-7,61%) e su Stellantis (-7,23%).

Al termine di una giornata particolarmente altalenante, ed in attesa del Cda di domenica, Telecom Italia ha segnato un +3,26%. In positivo, e non potrebbe altrimenti visto che diversi Paesi stanno pianificando un incremento delle spese destinate alla difesa, anche Leonardo (+1,49%).

Nonostante la ripresa degli acquisti sul greggio dopo il tonfo di ieri (-13%), il future sul Brent sale del 2% a 113,3 dollari al barile, Eni ha terminato in rosso del 3,66%. (In collaborazione con Money.it).