Piazza Affari, UniCredit mette nel mirino Banco Bpm

Chiusura di settimana con il segno meno per una Piazza Affari che, come del resto le altre borse europee, ha pagato pegno all’incremento generalizzato dei rendimenti dei titoli obbligazionari dopo le indicazioni sopra le stime arrivate ieri dall’inflazione Usa.

Questo incremento si è ovviamente riversato sullo spread Btp-Bund, salito del 4,5% a 164 punti base, ed è stato evidente nei risultati dell’asta di Btp indetta dal Ministero dell’Economia.

Nell’appuntamento di questa mattina il Tesoro ha collocato Btp a 3 anni con un rendimento in aumento di 55 centesimi allo 0,69% (massimo da aprile 2020), titoli a 7 anni all’1,52%, +63 centesimi, e ventennali al 2,30%.

Sul listino milanese, dove il Ftse Mib si è fermato a 26.966,1 punti (-0,82%), oggi tutti i riflettori sono stati puntati su UniCredit (-1,01%) che, secondo i rumor, potrebbe presentare un’offerta per Banco Bpm (+9,8%).

“Nell’ambito della propria attività e in coerenza con il Piano Strategico, UniCredit continua a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili e non mancherà di tenere informato il mercato di qualsiasi sviluppo concreto”, ha detto un portavoce di Piazza Gae Aulenti. Al momento, ha proseguito il funzionario, "non è stata convocata alcuna riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione”.

Rally anche per Anima Holding (+5,34%), il cui primo socio è proprio Banco Bpm, mentre Unipol (-0,63%) ha chiuso il 2021 con un utile netto di 796 milioni, -8,5% su un 2020 che aveva capitalizzato il calo dei sinistri a causa del lockdown.

L’annuncio di un Opa da parte di Trinity Investments finalizzata al delisting, ha permesso a Banca Intermobiliare di salire del 30,89%. (in collaborazione con money.it)