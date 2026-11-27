Ospite della nuova puntata di 'Myrta Confidential', in onda alle 20.05 su San Marino RTV (canale 550), diretta da Roberto Sergio con Paolo Alberti capoprogetto, Carlo Calenda si racconta a Myrta Merlino in una lunga intervista che intreccia politica, scenari internazionali e vita privata. Nel corso della puntata il leader di Azione annuncia il lancio del nuovo progetto politico 'Il Centro' e commenta i principali temi dell'attualità politica nazionale e internazionale, dal futuro del centrosinistra alle sfide dell'Europa, fino ai nuovi equilibri geopolitici globali. L'intervista offre anche uno sguardo sul lato più privato del leader di Azione, che racconta il rapporto con la famiglia, la lunga storia d'amore con la moglie Violante e i momenti più difficili vissuti durante la sua malattia.

“Farò due iniziative per presentare 'Il Centro', una il 12 e una il 14 dicembre a Roma, perché è più facile e soprattutto l'hanno scelto loro”, spiega il leader di Azione. “Lo farò con tutta l'area popolare, che una volta, tra l'altro, era vicina al Partito Democratico. Lo stiamo facendo con Pina Picierno, la Fondazione Einaudi, con i liberaldemocratici di Marcucci, con i popolari, Fioroni. C'è tutto un mondo che non ha più casa. Non ha più casa in questa sinistra così estrema. Sto raccogliendo quelli che pensano che il centro, come luogo dove si cerca di affrontare i problemi nel merito, è la cosa che manca oggi. Ma non in Italia, in tutto l’Occidente, è veramente dappertutto una rissa continua e questa cosa non ce la possiamo permettere”.

Alla domanda se ritenga più pericoloso un eventuale governo del campo largo con Giuseppe Conte premier rispetto a un ritorno della destra, Calenda risponde senza esitazioni: “Questo signore qui va tenuto lontano dal governo della Repubblica italiana. Possiamo pensare che il problema è se vanno d’accordo, il campo largo, Renzi, Conte ecc., ma lo sappiamo già cos’hanno fatto. Sono andato poco tempo fa in Senato a verificare cosa hanno fatto con l’Ilva: l’hanno fatta chiudere. Quindi sì, temo più Conte, tanto la Meloni non fa niente. Io non lo so cosa farà, ma la linea della Meloni è: ‘Io non faccio niente, mi fingo morta e con questo non faccio casino’, dopodiché chiacchiera, dice. Non mi fa più paura la Meloni, secondo me non fa niente”.

Commentando poi le parole di Matteo Renzi, che ha detto che non entrerà nei posti sicuri della lista del premio di maggioranza, Calenda è netto: “Renzi è semplicemente uno che si fa i fatti suoi. Vuole fare i soldi, nominare le persone. È l'unico senatore che non ha depositato la dichiarazione dei redditi, non so perché glielo consentano. Lo sappiamo che è così, lo sanno i cittadini”, afferma il leader di Azione. Calenda prosegue: “E sa perfettamente che domani sta col campo largo, dopodomani con Vannacci, fra tre giorni con CasaPound, poi torna”. Quindi aggiunge, tornando sulle ragioni della rottura del Terzo Polo: “Quando si è rotto il Terzo Polo lui mi ha detto che volevo andare nel campo largo perché io ero a favore del salario minimo, e rimango a favore. Quindi sono tutte cacchiate”.

Quindi la politica estera. “Abbiamo bisogno di un governo europeista ragionevole. Siamo veramente schiacciati da tre potenze imperialiste e, o noi ci mettiamo insieme e abbiamo la forza, le spalle larghe per fare quello che serve, o noi condanniamo i nostri figli ad essere dei servi. L'unica cosa che mi preoccupa è che non ci si renda conto di questo”. A proposito di Shenzhen il leader di Azione afferma: “Sono rappresentanti di tre Stati molto diversi ma che hanno in comune una cosa: vogliono l'Europa. Perché l'Europa è ricca, vecchia e quindi è una preda. O facciamo l'Europa federale o saremo delle colonie”. E su Conte e gli attacchi ucraini alle navi russe in Libia, il leader di Azione replica: “Come Conte sa molto bene, o finge di non sapere, i russi ci attaccano tutti i giorni. Abbiamo avuto 3mila cyber attacchi, che non sono neutrali”. E aggiunge: “Quello che abbiamo chiesto al governo è: non dico se siamo in sicurezza, ma se abbiamo il massimo possibile di standard di protezione? Crosetto ci ha risposto di no. Io vorrei fare quello. Io voglio il mio Paese in sicurezza e devo spendere dei soldi, perché non si fa da sola”.

Spazio anche alla vita privata, dalla prima figlia avuta a soli 16 anni al rapporto con i suoi quattro figli, fino al legame con la moglie Violante, il leader di Azione si racconta anche nel privato: definisce la famiglia il suo "baricentro" e racconta come figli e moglie rappresentino il punto di equilibrio della sua vita, ben oltre la politica. "Loro sono la mia pace della mente", dice, ricordando anche il viaggio in Ucraina con il figlio e i momenti più difficili affrontati insieme durante la malattia di Violante. E anche l'incidente avvenuto qualche tempo fa. “No, no, questa cosa spieghiamola bene perché è successa l'apocalisse zombie. Non ho detto che l'ho tradita. In un’intervista in radio mi hanno chiesto: ‘È possibile che lei per 35 anni non ha mai avuto uno sbandamento?’, e io ho risposto di sì: quando ero molto ragazzo l'ho lasciata per un'altra. Non l'ho tradita, ma è stato solo per tre mesi, eravamo dei ragazzini”. Calenda ricorda le conseguenze di quell’episodio: “Il Corriere esce titolando ‘Calenda dice: ho tradito mia moglie’ e io mi sono detto: ‘Io stasera ho finito, ho chiuso i giochi’”. Quindi aggiunge: “Lei era fuori perché aveva una direzione dell'associazione per cui lavora e non ha visto niente. Per me la regola base era cercare di nascondere questo disastro. Poi nel weekend è andata a Milano con le amiche e lo ha saputo e ha rilasciato un'intervista sul giornale in cui ha detto di me qualsiasi cosa, si è vendicata”. “Da allora su questo argomento io glisso”, scherza Calenda. “Ciò premesso, non l'ho mai tradita. Ovviamente, come succede, abbiamo avuto le nostre crisi lontane. Ma siamo una coppia molto innamorata, molto legata”, conclude.

Il senatore ricorda anche i momenti più difficili vissuti accanto alla moglie durante la malattia: “È stata una cosa indicibile. Lei un solo giorno della sua vita mi ha detto ‘io non ce la faccio più’, ma non ho mai pensato che Violante potesse morire. Neanche un giorno. Io volevo dimettermi da ministro, per poter stare vicino a lei e ai nostri figli, ma Gentiloni mi disse di provare. Con i ragazzi abbiamo fatto un accampamento nella stanza e sono venuti tutti a dormire lì. Lei ci parlava tutte le sere, io andavo da lei tutti i giorni, e i ragazzi venivano a studiare al ministero. Davanti alla malattia il 50% degli uomini se ne va. Quando una persona si ammala devono collaborare tutti. Voglio dire una cosa importante, soprattutto agli uomini, e soprattutto nel caso del tumore al seno: il 50% degli uomini, sulla questione, che purtroppo è un’epidemia, se ne va. Forse dobbiamo fare un esercizio di comprensione di cos’è l’amore e la bellezza”. E ricordando la malattia della moglie, aggiunge: “Io non mi ricordo mai Violante più bella di come l’ho vista quando combatteva contro la leucemia. Per me quello è l’amore. E non può succedere neanche che si tengano nascoste le cose: il tumore oggi non è morte sicura, si deve raccontare, gli amici devono stare vicino. Io feci fare a Violante un cartellone in cui tutti i nostri amici, i parenti, che le facevano il gesto di vittoria di Churchill, lei lo aveva in ospedale”, racconta il leader di Azione. “Tutti devono aiutare in questa cosa: quando una persona si ammala, devono collaborare tutti. Non è una cosa della persona, ma di tutte quelle che gli vogliono bene. Io spero che la gente lo possa capire, perché questa idea che ti devi nascondere quando hai una malattia, come se fosse colpa tua, è una cosa incivile, e il fatto che le donne col tumore al seno vengono lasciate dagli uomini è obbrobrioso".