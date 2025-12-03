Camera, question time oggi con i ministri Salvini, Urso, Pichetto Fratin e Foti

Si svolge oggi, mercoledì 3 dicembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la modifica delle procedure relative al progetto del Ponte sullo Stretto sulla base dei rilievi della Corte dei conti, con particolare riferimento all’indizione di una nuova gara (Bonelli – Avs); sulla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto nelle more dei pronunciamenti della Commissione europea relativi all'impatto ambientale (Costa – M5S); sulle iniziative urgenti volte a scongiurare condotte speculative o pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei, ferroviari e dei carburanti in occasione delle festività natalizie (Boschi – Iv); sugli esiti della mappatura nazionale dei dispositivi di rilevamento della velocità (Maccanti – Lega).

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la modifica del piano per l'ex Ilva, al fine di garantire il rilancio dello stabilimento di Genova Cornigliano con conseguente ripresa dell’attività di zincatura (Pastorino – Misto-+Europa); sulle iniziative per assicurare il mantenimento dei livelli di produzione dei siti ex Ilva di Taranto e del Nord Italia, anche attraverso la modifica del nuovo piano con riguardo al cosiddetto ciclo corto (Lupi – Nm); sulle iniziative per garantire la piena operatività dello stabilimento di Genova Cornigliano e definire un piano industriale che salvaguardi produzione e occupazione (Pandolfo – Pd); sulle iniziative a sostegno della produzione degli stabilimenti Stellantis e della relativa filiera, nonché a tutela dei dipendenti del gruppo Iveco (Benzoni – Az).

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a promuovere l’adozione di una normativa europea improntata alla neutralità tecnologica, che favorisca l’utilizzo dei biocarburanti (Squeri – Fi). Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, risponde a un’interrogazione sullo stato di avanzamento del Pnrr (Bignami – Fdi).