Europee, C.De Luca: "Altre 4 stelle nel firmamento di 'Libertà', dopo voto Confederazione'

"Oggi abbiamo presentato le altre 4 stelle del firmamento della libertà. Siamo a 17 ma probabilmente non è finita qui. A queste si aggiungono anche i valdostani, che stanno facendo la lista per la minoranza linguistica francese e stiamo discutendo anche con alcuni consiglieri regionali della provincia di Bolzano per una lista che riguarderà la minoranza linguistica tedesca". Così il leader di Sud chiama Nord, sindaco di Taormina, Cateno de Luca a margine della conferenza stampa all'hotel Nazionale di Roma dove ha presentato l'ampliamento del suo fronte Libertà che porterà alle prossime europee. Un fronte che dopo le Europee "darà vita ad una Confederazione che metterà insieme forze civiche e politiche collegate a noi con il progetto Civici in movimento - racconta - Noi siamo federalisti autonomisti e civici. Vogliamo rompere questo muro di oligarchia che la casta alimenta attraverso leggi che innalzano gli sbarramenti".

"L'obiettivo lo abbiamo raggiunto mettendo insieme forze civiche e politiche che vogliono dare una spallata a questa Europa liberticida in una lista non di scopo per superare lo sbarramento, termine che lasciamo a Bonino ma con il comune denominatore meno Europa, più autonomia, più sovranità, più equità. Qualcuno dice che sono l'uomo delle missioni impossibili - conclude de Luca - Finora abbiamo sfidato le leggi della fisica e ci siamo riusciti. Noi puntiamo ad andare ben oltre il 4% facendo diventare le esperienze politiche di chi compone la nostra lista e quei numeri un moltiplicatore con il comune denominatore 'libertà'. Per farlo ci sono già tutte le condizioni, lo dicono i sondaggi, questo è un progetto che cresce di settimana in settimana".

Alla lista Libertà, ancora in corso di formazione, oggi si sono aggiunti Sovranità, di cui fanno parte alcuni fuoriusciti, tra i quali Marco Mori, da Indipendenza di Gianni Alemanno; Il popolo della famiglia, di Mario Adinolfi; il movimento ecologista Fronte verde e Progresso sostenibile di Giulia Moi, ex m5s eletta in Europa. L’annuncio lo ha dato Cateno De Luca all’hotel Nazionale di Roma ed ha comunicato: “sabato 6 alle 11 al teatro Quirino di Roma (quando sarà presentato il simbolo nella sua versione completa e definitiva - ndr) potrebbe esserci qualche altra nuova sorpresa”. “Non è escluso che ancora ci sia qualche seduta spiritica notturna che possa portare qualche altra realtà politica che si sta facendo tenere al guinzaglio da altri”.