Europee, Mantovano: "Temiamo ingerenze russe sul voto, vogliono favorire l'astensionismo"

La Russia potrebbe cercare di interferire nelle elezioni europee di giugno: "Non per favorire l'uno o l'altro, ma per far crescere l'astensionismo". Ad affermarlo è il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano in un colloquio su 'Il Messaggero'. "Lo hanno già fatto alle elezioni in Spagna", spiega: "Anche in quel caso, non fu per favorire una parte politica - riprende il sottosegretario parlando delle interferenze russe - ma per far crescere l'astensione, delegittimare un sistema intero. E quando questo succede perdiamo tutti".

Mantovano spiega che gli attacchi cibernetici stranieri contro le istituzioni italiane, già impennati dopo l'invasione dell'Ucraina e all'indomani del massacro di Hamas il 7 ottobre scorso, "si intensificheranno in corrispondenza di eventi topici, come le elezioni".