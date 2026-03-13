Referendum, Sisto: "Votare sì è dovere civico, è per il progresso"

''Votare si è quasi un dovere civico: in sintesi chi vota sì vota per il progresso della giustizia, chi vota in senso diverso fa una battaglia di retroguardia''. Così il viceministro della Giustizia Paolo Sisto spiegando le ragioni del sì al referendum nel corso di 'LetExpo 2026, la fiera dei trasporti e della logistica, in corso a Verona.

''Avete mai visto un arbitro della stessa città di una delle due squadre che scendono in campo? - aggiunge - E se gli azzurri scendessero in campo con la Germania con il miglior arbitro del mondo ma tedesco con quale spirito scenderebbero in campo? Questa è la separazione delle carriere. Non è possibile che pm e giudice nascano nella stessa culla, che abbiano lo stesso concorso, che si formino insieme, che si scambino giudizi di professionalità, per il motivo per cui nel triangolo isoscele alla cima ci deve essere il giudice ma alla base alla stessa distanza chi accusa e chi difende''. Poi prosegue: ''Perché tra il giudice e il pm non ci deve essere la stessa distanza che c'è tra il giudice e l'avvocato difensore''.

''Come ha detto la Meloni - continua- il governo rimane forte e solido perché noi abbiamo il consenso degli italiani: quindi comunque vada il referendum il governo rimane forte, solido e capace con i suoi programmi e le sue scelte''.

''Nel 2021 fu proprio il presidente Mattarella a ritenere, parlando alla scuola superiore, la necessità di intervenire direttamente sul criterio elettivo del Csm: le sue parole 'per sradicare situazioni patologiche di elusione delle norme'. Noi stiamo seguendo questa preziosa indicazione che come sempre viene dal presidente della Repubblica''.