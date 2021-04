Poste Italiane: la raccomandata si può spedire anche online e da App

In collaborazione con Postenews

Con Poste Italiane è possibile spedire una raccomandata anche online e da App. Il servizio, cresciuto dell’82% nel corso della pandemia da Covid-19, consente di spedire documenti digitali in Italia e nel mondo direttamente sul sito poste.it oppure tramite l’App Ufficio Postale.

Poste Italiane provvede a stampa (fronte/retro, in bianco e nero o a colori), imbustamento e consegna, emettendo una ricevuta dello stesso valore legale di quella rilasciata dall'ufficio postale.

La raccomandata online mette a disposizione una serie di funzionalità aggiuntive quali: la rubrica degli indirizzi, la possibilità di effettuare invii multipli della stessa raccomandata (fino a un massimo di 200 destinatari con una sola operazione), l’archivio delle spedizioni disponibile per 6 anni. In più il destinatario, se attiva il servizio Ritiro Digitale, in caso di mancata consegna per sua assenza può ritirare la raccomandata in modalità digitale su poste.it.

Il cliente può monitorare lo stato dell’invio tramite l'archivio personale delle spedizioni, il servizio “cerca spedizioni” sul sito poste.it, il numero verde 803.160, l’App Ufficio Postale.

Per informazioni: https://www.poste.it/gamma/spedisci-online.html

Per maggiori approfondimenti: https://www.postenews.it/2021/01/12/app-e-servizi-online-cosi-lecosistema-digitale-di-poste-aiuta-a-contrastare-il-virus/