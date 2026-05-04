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Primo Maggio, Meloni: “Sostenere l’occupazione stabile e di qualità”

04 maggio 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“In occasione della Festa dei lavoratori il Governo ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza con provvedimenti dedicati, mi riferisco al decreto-legge che abbiamo approvato nel Consiglio dei ministri, che ha l’obiettivo di far crescere l’occupazione stabile e di qualità”, così il Premier nella conferenza stampa a seguito della riunione del Consiglio dei ministri del 27 aprile. Nel corso del suo intervento, Giorgia Meloni ha citato i dati positivi del settore, tra cui: 1,2 milioni di occupati in più, 550 mila precari in meno, calo della disoccupazione sia generale che tra i giovani, aumento dell’occupazione femminile. “Numeri ottenuti grazie agli interventi del Governo come il taglio del cuneo fiscale strutturale che garantisce fino a 1.000 euro all’anno in più per i redditi fino a 32 mila euro, la riduzione della tassazione sui premi di produttività, la flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali, la riforma Irpef che alleggerisce il carico fiscale”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. La conferenza è quindi proseguita con una presentazione del contenuto del decreto-legge sul lavoro approvato dal Governo: “Il nuovo decreto stanzia circa un miliardo per incentivi all’assunzione di giovani, donne e lavoratori nelle ZES, vincolati però al rispetto del salario giusto definito dai contratti collettivi nazionali. Sono previste anche misure contro il caporalato digitale e il sostegno della conciliazione tra vita e lavoro”.

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Il testo completo della conferenza

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occupazione lavoro Governo decreto legge Festa dei lavoratori Premier
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