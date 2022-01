Quirinale, Conte: "No a patto di legislatura ma con i cittadini"

Primo voto oggi per il Quirinale. ''Noi non vogliamo un patto di legislatura, ma con i cittadini...'', ha detto alle tv il presidente M5S, Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio per il vertice del centrosinistra. ''Noi non poniamo veti su nessuno, noi vogliamo personalità di alto profilo'', ha assicurato.

Ieri, nella riunione con i grandi elettori M5S in vista del voto per il Quirinale, Conte ha spiegato che si è "parlato della candidatura di Riccardi, è una proposta che ho fatto ai leader di Pd e Leu. Non ha colori politici. Non può essere una candidatura di bandiera, è una personalità che ha onorato l'Italia. È una figura che possiamo offrire al dialogo con le altre forze politiche".