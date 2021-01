Recovery, inviata bozza a tutti ministri: domani il Cdm

"È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei Ministri è pertanto fissato domani alle ore 21.30". Così in una nota inviata dalla presidenza del Consiglio.

"Abbiamo consegnato al Presidente Giuseppe Conte la nuova bozza del RecoveryPlan. In oltre 170 pagine sono esposte le strategie, i progetti, le risorse per far ripartire l’Italia. Ora nel Governo, in Parlamento e nel Paese si apre la fase di analisi, miglioramento, decisione", ha annunciato dal canto suo con un tweet il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.