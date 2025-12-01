circle x black
Ritorno della leva in Italia, le dichiarazioni del Ministro Crosetto

01 dicembre 2025 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Francia viene annunciato ufficialmente il ritorno del servizio militare su base volontaria con un obiettivo di 50 mila unità entro il 2035, per non farsi trovare impreparati qualora il Paese diventi un target per la Russia di Putin. Anche in Germania si discute su un disegno di legge che comprende il servizio militare per i giovani su base volontaria, mentre altri 10 Paesi hanno ripristinato la leva obbligatoria. Su questa tematica si è espresso il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato al TG1: “Penso che anche l’Italia debba riflettere su un nuovo modello di difesa, che sia proporzionato ai tempi difficili che stiamo vivendo e questa discussione va fatta in Parlamento, al di là della Maggioranza di Governo, in quanto si tratta di scelte che riguardano il futuro di tutto il Paese”. Sul fatto che questo possibile percorso abbia già sollevato diverse critiche, il Ministro, dopo aver confermato che anche in Italia si tratterebbe di adesione su base volontaria, ha risposto: “Penso che sia normale che sollevi riflessioni, noi diamo un giudizio sui tempi in cui viviamo e adeguiamo il nostro modulo di difesa a quello che pensiamo sia il futuro”.

