Russia, Navalny: "Io lotto per stivali caldi voi fatelo per libertà"

Il dissidente dalla colonia penale: "Devo scegliere se rinunciare all'ora e mezza d'aria o rischiare d'ammalarmi. Se siete vivi e in buona salute fuori da qui, ve la cavate bene"

Sono senza stivali invernali e devo scegliere se rinunciare all'ora e mezza d'aria "in un pozzo gelato più piccolo della mia cella" o rischiare d'ammalarmi per il freddo. Il dissidente russo Alexei Navalny racconta così su Twitter la sua vita in colonia penale, ridotta ormai alla soddisfazione dei soli bisogni primari dell'esistenza.

"Se siete vivi e in buona salute fuori da qui, ve la cavate bene. Finite il vostro 'pumpkin latte' e andate a fare qualcosa che avvicini la Russia alla libertà", conclude Navalny, riferendosi ad una delle specialità di Starbucks.