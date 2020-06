Coronavirus, Burioni: "Prima sperimentazione decisa dopo video su Youtube"

Fotogramma

"Oggi in Italia la prima sperimentazione clinica decisa sulla base di un video di YouTube postato da uno sconosciuto. La vita ha più fantasia di me". Così, in un tweet, il virologo Roberto Burioni commenta la decisione della Lombardia di iniziare domani la sperimentazione del farmaco Avigan contro la diffusione del coronavirus.

"Una buona notizia è che il nuovo farmaco Avigan ora potrà essere testato grazie all'intervento dell'assessore Davide Caparini, del presidente dell'Aifa e alle sollecitazioni che abbiamo inviato a Roma per essere immediatamente sottoposto a prove ed esperimenti", ha infatti annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa quotidiana.