Farmaceutica: Khalil (Lilly Italy Hub), 'un'Ue forte attrae investimenti e innovazione'

"L'Europa ha tutti gli ingredienti per continuare a essere attrattiva per l'innovazione nelle life sciences: ha la scienza, i dati, i ricercatori, un settore manifatturiero molto avanzato. Quello che manca è la coerenza, perché gli investimenti arrivano quando sono invitati, ma rimangano quando si sentono accolti. Serve un quadro organizzativo che non duplichi le regole ma le semplifichi, dove all'innovazione venga riconosciuto il valore che dà alla società. Un'Europa coesa e unita è forte, un'Europa divisa non può dare una risposta credibile agli investimenti". Lo ha detto Elias Khalil, presidente e amministratore delegato di Lilly Italy Hub, intervenendo a Milano alla serata 'State of Health - The Milan Dialogue' organizzata dalla farmaceutica.