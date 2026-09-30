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Farmaceutica: Tajani, 'ricerca, innovazione e educazione fondamentali per competitività'

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30 settembre 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
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"L'industria farmaceutica è un fiore all'occhiello in Italia e, insieme alla meccanica, è il settore che ci dà migliori risultati. Siamo infatti la 4ª potenza commerciale mondiale in termini di export. Credo dunque si possa ribadire l'importanza di un settore vitale per la nostra economia, centrale anche per la ricerca che, insieme a innovazione ed educazione, è fondamentale per chi vuole puntare su una politica industriale moderna e competitiva". Sono le parole di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in occasione della serata 'State of Health - The Milan Dialogue' organizzata a Milano dalla farmaceutica Lilly.

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