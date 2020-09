Vaccino Oxford, negli Usa al via la fase III

(Fotogramma)

Al via in Usa un trial di fase III per il candidato vaccino anti-Covid AstraZeneca-Oxford, sviluppato in collaborazione con l'Irbm di Pomezia. Il trial, finanziato dalla Biomedical Advanced Development Authority (Barda) e dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) di Anthony Fauci, è guidato da AstraZeneca.

"Siamo lieti che AZD1222 abbia dimostrato sicurezza e immunogenicità in tutti i gruppi di adulti e siamo orgogliosi di collaborare con Barda e Niaid per accelerare lo sviluppo di questo vaccino", commenta in una nota Mene Pangalos, Executive Vice President, BioPharmaceuticals R&D di AstraZeneca. "Se gli studi clinici dimostrano che il vaccino protegge da Covid-19", e il vaccino verrà approvato, "lavoreremo duramente per renderlo disponibile a livello globale in modo giusto ed equo il più rapidamente possibile".

I centri coinvolti negli Stati Uniti stanno reclutando fino a 30.000 over 18 provenienti da diversi gruppi etnici, sani o in condizioni stabili, e che sono a maggior rischio di infezione da Sars-CoV-2. Si prevede, inoltre, che i siti in Perù e Cile inizieranno il reclutamento a breve. AZD1222 è stato co-ideato dall'University of Oxford e dalla sua azienda spin-off Vaccitech.