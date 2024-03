Farmindustria promuove evento natalità con patrocinio del ministero della Famiglia

Si è svolto oggi a Roma, l’incontro ‘Natalità: questione di coppia’, promosso da Farmindustria con il patrocinio del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, alla presenza di illustri personalità del settore tra cui Marcello Cattani ed Enrica Giorgetti, rispettivamente presidente e direttore generale di Farmindustria, il ministro della Salute Orazio Schillaci; la ministra per la Famiglia, per la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella; Maria Rosaria Campitiello, capo segreteria tecnica del ministro della Salute; Stefano Golinelli di AlfaSigma; Nicoletta Luppi Ad di Msd Italia; Paolo Crepet, psichiatra e scrittore; Pier Francesco Bassi, professore di Urologia, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma; Francesco Saverio Violante, professore ordinario di Medicina del Lavoro all’Università di Bologna.