Herpes zoster, Ferrara (ASL Alessandria): “Si previene con vaccino specifico”

Torino capitale per la prevenzione del Fuoco di Sant’Antonio: grazie a un progetto di Medicina d’Iniziativa per la vaccinazione contro Herpes Zoster in Regione Piemonte si regista un netto incremento delle vaccinazioni. “Oggi possiamo prevenire questa infezione con una vaccinazione specifica, che si unisce alle tante opportunità di prevenzione che si possono proporre nella terza età e più in generale ai soggetti a rischio, come del resto si fa per l’influenza e lo pneumococco – commenta Lorenza Ferrara, Dirigente SeREMI- ASL AL.