Inclusione contro pregiudizio, a Roma dal 3 al 10 ottobre Festival salute mentale

Si svolgerà a Roma dal 3 al 10 ottobre la seconda edizione del Festival della salute mentale Ro.Mens per l'inclusione sociale contro il pregiudizio, #davicinonessunoènormale. Iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Salute mentale dell'Asl Roma 2, il più grande d'Italia con un bacino di circa 1,3 milioni di abitanti, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, con il patrocinio della Rai e con partner Romics, il Festival internazionale del fumetto. Padrino l'attore, regista e presentatore Pino Strabioli. Primo testimonial l'attore Lillo, con altri in arrivo.

Sono 92 le opere realizzate dagli studenti di 22 scuole medie superiori sul tema della salute mentale nell'ambito dei 3 concorsi per arti figurative (24 quadri, 2 lenzuola dipinte, 1 scultura), letterarie (35 temi e 13 poesie) e audiovisive (9 cortometraggi, 3 canzoni, 5 podcast). I 3 vincitori saranno premiati dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all'azienda/cooperativa con storie di assunzioni di persone con disturbi mentali, martedì 10 ottobre in Campidoglio, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Nell'ambito delle diverse manifestazioni culturali, musicali e sportive, parteciperanno, tra gli altri, il cantautore Edoardo Vianello, il direttore generale del Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia, il coordinatore del Tavolo tecnico sulla salute mentale del ministero della Salute Alberto Siracusano, e il prorettore dell'Università degli Studi Roma Tre Marco Catarci.

"Vogliamo realizzare una città solidale - ha affermato Barbara Funari, assessore alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale - dove chi soffre di disagio mentale non si senta emarginato e solo, contrastando lo stigma e costruendo una rete integrata sociale e sanitaria".

"La nostra azienda - ha evidenziato Giorgio Casati, direttore generale Asl Roma 2 - è impegnata a portare avanti percorsi innovativi, mettendo insieme soggetti diversi, per dare risposte al disagio mentale anche in termini di prevenzione".

"Il nostro obbiettivo - ha concluso Massimo Cozza, direttore del Dipartimento di Salute mentale Asl Roma 2- è promuovere l'inclusione e superare i pregiudizi con una corretta informazione sui disturbi mentali, partendo dalla persona con un approccio bio-psico-sociale".