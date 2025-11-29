circle x black
Innovazione nella prevenzione dell’Hiv: miti e realtà - Diretta lunedì alle 15

29 novembre 2025 | 08.17
Redazione Adnkronos
Un momento di confronto fra esperti per discutere della prevenzione dell’Hiv, delle innovazioni a disposizione delle persone che convivono con l’Hiv e del ruolo della comunicazione e dei media per offrire un’informazione corretta e puntuale.

È il Web Talk “Innovazione nella prevenzione dell’HIV: miti e realtà”, promosso da AdnKronos in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, che si celebra lunedì 1 dicembre.

All’incontro, realizzato con il supporto non condizionante di Viiv Healthcare, parteciperanno: Valentina Mazzotta, dell’Unità Operativa Complessa Immunodeficienze virali dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, IRCCS di Roma; Davide Moschese, della I Divisione di Malattie Infettive Ospedale “Luigi Sacco” - Polo Universitario Fatebenefratelli Sacco di Milano; e Irma D’Aria, giornalista medico scientifica di Medikea Tv. A moderare il dibattito sarà Raffaella Ammirati, giornalista AdnKronos Salute.

Il Web talk sarà visibile sul canale YouTube e sul sito Adnkronos a partire dalle ore 15 di lunedì 1 dicembre.

