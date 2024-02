Malattia di Crohn e colite ulcerosa, Fantini ‘Grande impatto su qualità della vita’

“La malattia di Crohn e la colite ulcerosa, le due principali forme di malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) sono caratterizzate, come dice il nome stesso, da un'infiammazione cronica che colpisce l'intestino in diverse sedi e che ha un impatto in termini di sintomi estremamente importanti. Sono patologie con un enorme impatto sulla qualità di vita”. Sono le parole di Massimo Fantini, responsabile Unità per la ricerca, diagnosi e cura delle Mici, Uoc di Gastroenterologia, Aou di Cagliari , a margine della conferenza stampa di presentazione dello studio osservazionale Podcast e dell'indagine sui pazienti Acquire-Ibd, intitolata ‘Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all’invisibile’, organizzata da Abbvie.