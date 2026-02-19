circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare, Ciancaleoni Bartoli (Omar): "'Minorati' in Costituzione è una definizione superata"

sponsor

19 febbraio 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ancora oggi, nel 2026, all'articolo 38 della Costituzione italiana, si legge la parola 'minorati'. È una parola che poteva andare bene nel 1948, ma non ci rappresenta più, non rappresenta la nostra sensibilità e la nostra cultura". Lo ha detto Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice dell'Osservatorio malattie rare (Omar), alla XII edizione del Premio Omar, a Roma. Durante l'evento è stata presentata "La riForma conta. Il rispetto passa anche dalle parole", campagna di sensibilizzazione civile e istituzionale lanciata dall'Osservatorio, in collaborazione con le associazioni dell'Alleanza malattie rare, per sostenere la proposta di modifica costituzionale che punta ad aggiornare il linguaggio dell'articolo 38 sostituendo il termine obsoleto con 'persona con disabilità'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza