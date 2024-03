“È sempre importante parlare della terapia e di come adeguare la profilassi per andare incontro alle esigenze di salute del paziente, ma soprattutto di benessere articolare”. Così Tobia Ghio, Medical Science Liaisons Sobi Italia, a margine dell’incontro al Palazzo della Salute di Padova, per il lancio del progetto ‘Articoliamo – Lo sai che?’ un’iniziativa patrocinata da FedEMo, la Federazione delle Associazioni Emofilici, realizzata grazie all’azienda biofarmaceutica multinazionale Sobi.