Il leone ha il diabete? Servono glucometri ad hoc

Leonessa sotto anestesia

Arriva da uno studio firmato da veterinari italiani l'appello a sviluppare glucometri, cioè dispositivi in grado di misurare i livelli di zucchero nel sangue e di monitorare il diabete, ad hoc per tigri e leoni. Quelli disponibili per gli umani o per animali di piccola taglia come cani e gatti, infatti, non sono efficaci sui grandi felini. Che, però, soffrono altrettanto spesso di diabete, una malattia in grado di mettere seriamente a rischio il loro benessere e la loro vita, molto preziosa dato che si tratta di specie in via di estinzione. Il lavoro degli esperti apparirà sul numero del 1 febbraio del 'Journal of the American Veterinary Medical Association'.

"Lo studio - spiega all'Adnkronos Salute Nicola Di Girolamo , che ha portato avanti la ricerca al Tai Wai Small Animals & Exotics Hospital di Hong Kong, ma è ora in forze al Boren Veterinary Medical Hospital della Oklahoma State University, negli Stati Uniti - lo abbiamo pensato poiché anche questi animali possono avere il diabete, come le persone, e avere un metodo come i nostri glucometri che permetta di misurare i loro valori di glucosio sarebbe molto utile".

Gli esperti hanno esaminato l'accuratezza nel misurare il glucosio nel sangue di tre dispositivi portatili, per pazienti umani e per cani o gatti, analizzando 53 campioni di sangue ottenuti da 27 tigri e 26 leoni. "I risultati ottenuti con i glucometri - spiega Di Girolamo - sono stati comparati al valore 'reale' di glucosio nel sangue dei felini, determinato da un laboratorio".

"Fra i tre glucometri, quello a uso umano era in realtà quello che funzionava meglio, ma non abbastanza per essere considerato sicuro ed efficace nella pratica. In passato abbiamo utilizzato i glucometri per fare diagnosi in leoni e tigri, ma ci siamo resi conto che non sono sufficientemente attendibili. Fino a che non sarà sviluppato un glucometro specifico e che funzioni al meglio anche in questi animali, dovremo affidarci ai laboratori per la misurazione del glucosio", conclude.