Nuovi neuroni nel cervello fino a 90 anni

(Fotogramma)

Nuovi neuroni si sviluppano continuamente nel cervello umano in salute fino alla nona decade di vita. A scoprirlo è uno studio pubblicato online su 'Nature Medicine'. Secondo i ricercatori diretti da Maria Llorens-Martin della Csic Uam di Madrid (Spagna), la formazione di nuovi neuroni si riduce notevolmente però nei pazienti con malattia di Alzheimer.

La maggior parte dei neuroni nel cervello è presente al momento della nascita. La formazione di nuovi neuroni nell'adulto può verificarsi in alcune regioni, come l'ippocampo. Ricerche precedenti hanno stabilito che questo fenomeno si verifica nei roditori e in altre specie di vertebrati, ma il grado di neurogenesi dell'adulto nel cervello umano è stato messo in discussione da una recente ricerca.

Il team di Llorens-Martin ha analizzato campioni di tessuto di 58 volontari. Gli scienziati hanno scoperto così che la neurogenesi dell'adulto nell'ippocampo umano può essere osservata per tutta la durata della vita. Un processo che si riduce bruscamente con la malattia di Alzheimer, concludono gli autori.