Natalità, Roccella: "Crescita occupazione femminile soddisfazione per parità di genere”

"L’occupazione, in generale, ma” soprattutto “l'occupazione femminile è particolarmente cresciuta. Questo è un dato che dà una bella soddisfazione a chi governa e a chi è interessato alla parità fra uomo e donna. Però, io tengo molto anche all'aspetto culturale, al fatto che abbiamo creato, su questo piano, la legge sulle Stem per facilitare l'accesso di donne e ragazze alle materie Stem (scientifiche, Ndr), materie del futuro che aprono più possibilità lavorative”. Sono le parole di Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, per la Natalità e per le Pari Opportunità, in occasione dell’incontro promosso oggi a Roma da Farmindustria con il patrocinio del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, intitolato ‘Natalità: questione di coppia’.