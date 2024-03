"Se vogliamo porci un problema di salute femminile, dobbiamo porcelo a 360 gradi, quindi, anche sul parto, non soltanto sull'interruzione di gravidanza”. Così Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, per la Natalità e per le Pari Opportunità, è intervenuta in occasione dell’evento ‘Natalità: questione di coppia’, promosso oggi a Roma da Farmindustria con il patrocinio del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità.