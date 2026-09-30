Nuove frontiere contro obesità e diabete, Larsen (Novo): "La salute duratura inizia ora"

"Novo è entrata in un nuovo capitolo della sua storia. Ci presentiamo semplicemente come Novo, anche perché parliamo con pazienti e professionisti sanitari in tutto il mondo. Abbiamo quindi pensato di voler rendere le cose semplici, di voler essere più accessibili in questa nuova era". Lo ha detto Emil Larsen, Executive Vice President, Novo International Operations in un'intervista all'Adnkronos in occasione del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in corso a Milano. "Questo cambiamento porta con sé anche qualcosa di molto importante - continua - una promessa e un nuovo invito all'azione che si riassumono nel nuovo slogan 'Lasting health starts now', cioè 'la salute duratura inizia ora'. Stiamo infatti cercando di affrontare l'obesità, il diabete e altre importanti malattie croniche. Questo è davvero un invito all'azione: ci sono grandi sfide, ma disponiamo di alcuni strumenti che possono realmente fare la differenza".