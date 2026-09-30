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Perrone Filardi (Federico II), 'bene Safe Hearts Plan, raccomandazioni vanno applicate su territori'

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30 settembre 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
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"Il rilascio di un piano europeo come il Safe Hearts Plan rappresenta un traguardo di politica sanitaria di grande rilievo. L'Europa punta sulla prevenzione primaria delle malattie" cardiovascolari "che rappresentano la più importante causa di mortalità e morbilità in Europa e, ovviamente, anche in Italia. Adesso tocca ai governi nazionali implementare queste raccomandazioni, focalizzate sullo screening dei fattori di rischio". Lo dice Pasquale Perrone Filardi, past president Sic - Società italiana Cardiologia, professore ordinario malattie dell'apparato cardiovascolare, università Federico II di Napoli, commentando la prima Eu Screening Week, l'iniziativa lanciata dalla Commissione europea.

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