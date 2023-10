Salute, Gallotta (Unilever): “Invitiamo a recarsi allo studio dentistico più vicino”

“L’invito del Mese della Prevenzione Dentale, da 43 anni insieme all'Andi, è quello di recarsi presso lo studio dentistico Andi associato a noi più vicino, perché prevenire è meglio per curare”. Queste le parole di Cristiano Gallotta, Head of Oral Care Europa di Unilever, a margine dell’inaugurazione del 43° Mese della Prevenzione Dentale, in cui l’Associazione nazionale dentisti italiani e Mentadent rinnovano l’impegno mettendo al centro il tema “Una prevenzione per ogni età” e a disposizione della popolazione italiana il test di autovalutazione della salute orale “Quanti anni ha il tuo sorriso?”, che ha lo scopo di informare ed educare sull’importanza di mantenere una corretta routine di igiene orale e di promuovere una relazione costante con il dentista di fiducia.