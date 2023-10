Salute, Ghirlanda (Andi): “Benessere collettivo è la nuova sfida”

“La nuova sfida è far stare bene tutti perché i tempi sono difficili. La popolazione italiana è in ottime condizioni di salute, in termini dentali, ma dobbiamo fare di più”. Lo ha detto Carlo Ghirlanda, presidente nazionale Andi, a margine dell’inaugurazione del 43° Mese della Prevenzione Dentale, in cui l’Associazione nazionale dentisti italiani e Mentadent rinnovano l’impegno mettendo al centro il tema “Una prevenzione per ogni età” e a disposizione della popolazione italiana il test di autovalutazione della salute orale “Quanti anni ha il tuo sorriso?”, che ha lo scopo di informare ed educare sull’importanza di mantenere una corretta routine di igiene orale e di promuovere una relazione costante con il dentista di fiducia.