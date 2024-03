Salute, Reina (J&J): "Nuove tecnologie richiedono nuove skills"

“Dobbiamo guardare anche ai bisogni delle nuove generazioni e attrarle attraverso lo smart working, il lavoro agile e programmi di work life balance ”. Lo ha detto Tiziana Reina, direttrice HR Johnson & Johnson MedTech, a margine del convegno “Le sfide del mondo della Salute del futuro – Prospettive e Scenari: il ruolo dell’Università e dell’Industria” che si è tenuto presso l’Università La Sapienza. L’incontro ha chiuso l’edizione 2024 di “Health4U STEM University J&J Bootcamp” il progetto di formazione di J&J Foundation in collaborazione con l’Università La Sapienza, rivolto alle studentesse e agli studenti che hanno scelto una facoltà in area STEM (discipline scientifico-tecnologiche) per mostrare reali aspetti e applicazioni del mondo industriale J&J.