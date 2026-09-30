Salute: Torselli (FdI), 'prevenzione obesità parte da educazione alimentare'

"L'Europa può favorire" l'equità di accesso alle terapie e ai percorsi di diagnosi, presa in carico e cura "mettendo in campo aiuti di tipo economico, aiutando anche il superamento delle disuguaglianze sociali, ma soprattutto può lavorare sul tema educativo e formativo per prevenire le patologie, soprattutto quando si parla di obesità e diabete infantile, patologie così in crescita in Europa da arrivare a superare i tassi degli Stati Uniti, dove il 35% dei bimbi è obeso. Non si deve quindi intervenire solo attraverso la cura ma anche educando all'alimentazione, riscoprendo i nostri cibi e la dieta mediterranea". Lo ha detto Francesco Torselli, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, partecipando a Milano alla serata 'State of Health - The Milan Dialogue' organizzata dalla farmaceutica Lilly.