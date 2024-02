Salute, Vitale (UniPa): "Nevralgia post Herpes Zoster per un terzo di pazienti"

“L’Herpes Zoster, conosciuta anche come Fuoco di Sant'Antonio, è una patologia che ha delle complicanze, ma non è pericolosa per la vita. Tuttavia, si soffre molto, sia durante la parte iniziale della malattia, a causa di un dolore urente che non permette il contatto con nessun materiale della pelle del paziente, sia perché, in un terzo dei casi circa, dà una complicanza che è la nevralgia posterpetica”. Così Francesco Vitale, professore di Igiene presso l’università di Palermo, a margine dell’evento organizzato da Gsk a Roma, alla vigilia della Shingles Awareness Week, la settimana internazionale di sensibilizzazione sull'Herpes zoster (26 febbraio 2024 - 3 marzo 2024).