Si è svolto a Roma il primo Summit di Salutequità in cui sono state presentate le 10 leve per l’equità di accesso per rilanciare e ammodernare il Servizio sanitario nazionale. Il decalogo di argomenti e relative proposte è stato illustrato dal presidente di Salutequità, Tonino Aceti, e discusso martedì 12 dicembre dai maggiori stakeholder sanitari del paese.