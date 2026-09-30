Sanità, la salute cardiometabolica come asset competitivo per l'Europa a ''State of Health - The Milan Dialogue'

Un confronto tra istituzioni europee e italiane e industria farmaceutica sul ruolo della salute cardiometabolica nella competitività dell'Ue: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino all'innovazione e all'accesso alle cure. È 'State of Health - The Milan Dialogue', l'evento promosso da Lilly nel capoluogo lombardo alla vigilia del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). L'incontro è stato dedicato al dibattito sulle strategie per ridurre l'impatto sanitario, sociale ed economico delle malattie cardiometaboliche e rafforzare la capacità dei sistemi sanitari di prevenire, diagnosticare e trattare queste patologie. Al centro del dibattito anche la necessità di ridurre le disparità nell'accesso alle nuove terapie tra i Paesi europei e di trasformare i progressi della ricerca in benefici concreti per i pazienti. Una popolazione più sana significa infatti non solo minore pressione sui sistemi sanitari, ma anche meno assenteismo, disabilità e pensionamenti anticipati, maggiore partecipazione al lavoro e una più solida base per l'innovazione e la competitività europea.