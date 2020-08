Virus Cina, isolate 10 città

(Afp)

Le autorità cinesi hanno decretato il blocco dei trasporti per altre 4 città, portando a 10 il numero totale delle località bloccate in uscita e in entrata nel tentativo di impedire il propagarsi del nuovo coronavirus simile alla Sars. La misura sta coinvolgendo 41 milioni di persone proprio alla vigilia del Capodanno cinese. Oltre a Wuhan, epicentro dell'infezione, sono state bloccate le altre 9 città della provincia di Hubei.