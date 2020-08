Virus, è allarme stress: oltre 350 linee con psicologi

(Foto Afp)

In Cina è allarme 'stress da contagio'. Il propagarsi dell'epidemia di nuovo coronavirus ha causato nelle persone "diversi livelli di reazioni da stress", ha spiegato in conferenza stampa Chen Xuefeng dell'Istituto di psicologia presso l'Accademia cinese delle scienze. L'esperto consiglia ai cittadini di "cercare assistenza psicologica, se necessario, per alleviare il disagio provocato dal diffondersi dell'infezione e prevenire il verificarsi di eventi estremi".

Per fronteggiare le possibili ripercussioni dell'epidemia sulla salute mentale, riferisce Chen, entro fine gennaio le istituzioni competenti hanno attivato 361 linee di supporto che offrono assistenza professionale gratuita.