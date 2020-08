Virus isolato in campione fecale paziente

(Afp)

Ricercatori cinesi hanno isolato il nuovo coronavirus in un campione fecale da un paziente infetto, fornito dall'ospedale universitario di Sun Yat-Sen. Lo ha riferito Zhao Jincun, del laboratorio statale per le malattie respiratorie dell'Università di Guangzhou, in una conferenza stampa.

Secondo Zhao, la scoperta conferma che le feci dei pazienti possono contenere il virus vivo, sebbene manchino ancora prove sufficienti che dimostrino la trasmissione oro-fecale del virus.