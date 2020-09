Coronavirus, Burioni: "Sito Iss fermo, non si fa così"

(Fotogramma)

"In questo preciso momento il conteggio dei casi di nuovo coronavirus nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità è fermo a quattro. Non si affronta così un'epidemia". Lo scrive su 'Medical Facts' il virologo Roberto Burioni. "In altre parole, sembra che il sito sia chiuso per il weekend, speriamo che i laboratori siano aperti. In ogni caso non è questo il modo di confrontarsi con un'emergenza. La paura si combatte con una informazione puntuale".