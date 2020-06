Coronavirus, sondaggio 'choc' da Ordine biologi

Afp

Nelle ore in cui tutta l’Italia diventava zona rossa, "l’Ordine nazionale dei biologi (Onb) inviava ai propri iscritti una mail contenente un sondaggio in cui tra le varie domande c’era: secondo l'Onb, il coronavirus non è il virus letale che l'Oms ritiene sia, ma una virosi respiratoria a basso indice di mortalità, cioè poco più che un virus para influenzale. Lei condivide la posizione espressa dall'Ordine?". A denunciarlo su Twitter, con tanto di foto del sondaggio, sono i 'Biologi per la scienza', che parlano di "irresponsabilità scientifica" e della necessità "in un momento così delicato, dall'Onb di un ruolo di guida per la comunità scientifica al fianco di quella medica, mentre prese di posizioni simili e infondate - evidenziano i Biologi per la scienza - oltre che ledere la dignità della nostra comunità, ne sminuiscono anche il ruolo e l'importanza sociale".