Coronavirus, mascherine esaurite anche in Vaticano

(Foto Fotogramma)

Anche in Vaticano l’emergenza Coronavirus ha reso le mascherine oggetti introvabili. Davanti all’ingresso di Porta Sant’Anna, infatti, campeggia un cartello nel quale viene comunicato che la Farmacia del Vaticano "è sprovvista di mascherine".

Nei giorni scorsi, per arginare il rischio contagio, in osservanza delle norme delle autorità italiane, sono stati disposti gli ingressi contingentati in Farmacia e all’Annona, il market dove si rifornisce chi vive nella Città del Vaticano.