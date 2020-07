Coronavirus, in India record di contagi: 25mila in 24 ore

(Afp)

Nuovo record di contagi in India, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 24.789 nuovi casi positivi. Il paese asiatico è il terzo più colpito al mondo, dopo Stati Uniti e Brasile, con un totale di 767.296 contagiati. I morti sono 21.129, di cui 487 nella giornata di ieri, riferiscono le autorità sanitarie. In base alle statistiche ufficiali, il Maharashtra, il cui capoluogo è Mumbai, si conferma lo stato indiano più colpito, con 6600 contagi in 24 ore su un totale di oltre 223mila casi positivi. Seguono il Tamil Nadu (oltre 122mila contagi) e Delhi (105mila).