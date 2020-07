Covid, presidente panel scientifico Francia: "Dati inquietanti, rischio Catalogna"

Afp

I dati sui contagi da Covid-19 in Francia sono "inquietanti" e il Paese rischia di "scivolare" in una seconda ondata di epidemia, come è avvenuto in Catalogna, avverte il presidente del Consiglio scientifico Jean-Francois Delfraissy. In una intervista a Rmc-Bfmtv, Delfraissy ricorda i diversi focolai importanti, fra cui nell'ovest del Paese. "Siamo su una cresta instabile. I dati non sono positivi, ma inquietanti, anche se nessuno degli indicatori è completamente in rosso". L'indice di riproduzione del coronavirus in Francia è a 1,2.