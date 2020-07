Covid, Gismondo: "Danni psicologici più gravi di quelli su salute"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Credo che la vastità e la gravità" dell'emergenza coronavirus Sars-Cov-2 "si rileverà essere più impattante per i suoi effetti collaterali che non per quello diretto sulla salute". E' il monito della microbiologa Maria Rita Gismondo, intervenuta oggi al convegno in Senato 'Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti', la cui partecipazione di alcuni specialisti aveva suscitato polemiche all'interno della comunità scientifica.

"Mi riferisco - sottolinea Gismondo che ha spiegato di essere presente all'evento "in veste apolitica" - ai danni indiretti sulla salute. E' stato istituito un osservatorio sui suicidi e ad oggi ci sono stati 54 suicidi dovuti e dichiarati a Covid e altrettanti tentativi. Le vendite alle stelle degli antidepressivi sono state citate dall'Ordine nazionale dei farmacisti, e sono state massime in marzo-aprile, ma il trend continua purtroppo. Basta parlare con psichiatri e psicologi e loro non hanno più spazio per i loro pazienti. LaSocietà italiana di cardiologia ha pubblicato che ci sono stati il 30% in più di decessi da infarto per la paura del paziente che accusava sintomi ad andare in ospedale".

Per Gismondo, c'è poi "l'aspetto più originale del lockdown: chi ha studiato infettivologia e microbiologia nei sacri testi davanti a una minaccia di epidemia ha sempre trovato la raccomandazione di stare all'aria aperta e proteggere i fragili. E' la prima volta che si è applicato un lockdown. I Paesi che non l'hanno imposto così come noi hanno percentuali alla fine uguali, senza però conseguenze psicologiche gravi. Intervistando gli svedesi si vede che hanno più fiducia nelle istituzioni mentre qui assistiamo al disastro".