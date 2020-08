Neonato positivo ricoverato per precauzione a Bari, condizioni stabili

(Xinhua)

"Il Dipartimento di Prevenzione ha registrato quest'oggi 14 nuovi casi di positività a Sars-CoV-2. Si tratta in buona parte di rientri dall'estero, 5 dalla Grecia, uno da Spagna e uno da Malta e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza. Sono stati individuati anche 4 casi positivi durante l'attività di triage in struttura sanitaria, tra cui un neonato ricoverato precauzionalmente al 'Giovanni XXIII' e in condizioni stabili, per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche". Lo rende noto il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce.

"Ribadiamo, ancora una volta, l'importanza di effettuare l'autosegnalazione sul portale Puglia Salute per chiunque rientri o soggiorni nel nostro territorio", aggiunge.